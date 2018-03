De son côté, le ministre des finances et de la planification économique, Peter Larose, a déclaré que le secteur financier peut devenir le troisième pilier de l'économie après la pêche et le tourisme.

"Nous étions ici il y a six mois et nous avions fixé des objectifs. Sur ces trois critères, les objectifs ont été atteints », a-t-il déclaré.

M. Sy a indiqué que l'Instrument de coordination de politique est sur la bonne voie et se reflète dans trois critères clés - la réserve de change, l'excédent primaire du gouvernement et le ratio dette / PIB (produit intérieur brut).

"L'inflation a été estimée à environ 3,5% pour 2017. Ceci est dû au déficit du compte courant, à la croissance élevée du crédit en direction du secteur privé, aux prix élevés du pétrole et au possible effet de certaines mesures administratives", a-t-il déclaré.

Le chef de mission du FMI pour les Seychelles, Amadou Sy, a déclaré que la croissance était principalement due à "une forte performance du tourisme et de la pêche, et un fort crédit privé".

