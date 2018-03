Cote d'Ivoire: Internes des hôpitaux - Des mesures pour améliorer les conditions de travail

Des mesures en vue d'améliorer les conditions de travail des internes des hôpitaux et d'apurer le solde des passifs de l'Etat figurent parmi les principales décisions prises au cours du Conseil des ministres d'hier, tenu au Palais présidentiel en présence du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara.

Ainsi, au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté un décret relatif au statut des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire. « Il convient de dire que les internes des hôpitaux sont des étudiants de 3e cycle recrutés sur un concours organisé par le ministère en charge de la Santé après sa 6e année d'études de médecine.

Il s'agit donc d'un personnel médical en formation dans les Centres hospitaliers et universitaires (Chu) et dans les instituts spécialisés. C'est un personnel relativement qualifié. Ils sont des médecins ou des pharmaciens .Ils constituent donc la cheville ouvrière des services hospitaliers », précise le porte-parole du gouvernement.

Bruno Nabagné Koné explique que ce décret vise à améliorer les conditions de travail des internes des hôpitaux. De plus, le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste pense qu'il permettra de réviser les épreuves du concours des internes pour les adapter aux besoins de santé, renforçant ainsi le système par un personnel plus qualifié.

Résultats de l'audit des passifs de l'Etat

Le Conseil des ministres a fait une communication relative aux résultats des audits des passifs de l'Etat. Notons que l'audit diligenté par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de son programme économique et financier, a porté sur les passifs de la période 2011 à 2016. Au départ, les montants étaient estimés à 626,96 milliards de Fcfa.

De ce montant audité, dira le porte-parole, il ressort que jusqu'au 31 janvier 2018, un montant de 362,28 milliards de FCfa a été validé dont 71,16 milliards de FCfa déjà pris en charge par l'Etat de Côte d'Ivoire. « Le Conseil des ministres a décidé d'apurer le solde des passifs validés, soit 291,12 milliards de FCfa sans décote par titrisation sur cinq ans à compter de 2018.

Aussi, le Conseil a instruit les ministres chargés des finances et du portefeuille de l'Etat à l'effet de poursuivre et d'achever dans les meilleurs délais les audits relatifs à un certain nombre d'autres passifs , notamment les baux administratifs , les passifs de la Sogepie , les créances déclarées par le Bnetd », poursuit le porte-parole . En somme, des mesures parallèles doivent être prises pour éviter de reconstituer d'autres passifs. D'ailleurs, une note circulaire sera diffusée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à ce sujet. Et des sanctions pourraient être prises contre les personnes qui n'appliqueraient pas les règles.

Abordant les questions d'actualité, le porte-parole du gouvernement a fait un commentaire sur les manifestations projetées par l'opposition. Notamment le sit-in annoncé pour aujourd'hui devant le siège de la Cei par le Front populaire ivoirien et la marche annoncée de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (Eds). Pour lui, le Président de la République, Alassane Ouattara, ne fait qu'appliquer ce que prévoit la nouvelle Constitution ivoirienne.