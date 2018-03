Ile Maurice: Commission Britam - Sir Anerood Jugnauth auditionné ce jeudi ?

La seconde fois sera-t-elle la bonne ? Selon des recoupements, le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, est attendu devant la commission d'enquête sur la vente de Britam Kenya, ce jeudi 22 mars.

En janvier, plus précisément le mercredi 24, sir Anerood Jugnauth devait être auditionné devant la commission d'enquête. Sauf qu'il a fait faux bond aux membres. Les poussant ainsi à reporter son audition à une date ultérieure.

Au niveau du secrétariat de la commission d'enquête sur la vente de Britam Kenya, on se veut discret sur l'identité de la personne qui sera auditionnée aujourd'hui. N'empêche que la dernière personne à avoir été convoquée et qui a posé un lapin aux assesseurs est bel et bien le ministre mentor...

Le ministre mentor a occupé le siège de ministre des Finances du 14 mars au 26 mai 2016. C'était après la mutation de Vishnu Lutchmeenaraidoo aux Affaires étrangères.

Toutefois, dans l'entourage de sir Anerood Jugnauth, on fait ressortir que les négociations avaient déjà été entamées au moment où il a repris le flambeau aux Finances. Par ailleurs, les précédentes auditions ont révélé que le Memorandum of Understanding a été signé entre l'administrateur de la BAI, Yacoob Ramtoola, et un représentant kenyan, le 12 mars 2016. Soit deux jours avant que sir Anerood Jugnauth n'accède au ministère des Finances.