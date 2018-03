Ile Maurice: «Mo Santé» - Business Mauritius offre une assurance médicale aux PME

«Les PME comptent une dizaine employés en leur sein. Et à elles seules, elles ne pourront mettre sur pied un plan de santé», fait ressortir le ministre Bholah. Dorénavant, se réjouit-il, «grâce à Business Mauritius, c'est possible». Et d'ajouter qu'au niveau de son ministère, il fera en sorte que «les entreprises souscrivent à ce plan de santé».

L'assurance médicale «Mo Santé» a été lancée hier soir, mercredi 21 mars. Celle-ci est destinée à toutes les petites et moyennes entreprises (PME) qui sont affiliées à la Business Mauritius Provident Association. Le lancement s'est fait en présence de Sunil Bholah, ministre du Business, des entreprises et des coopératives et de Soodesh Callichurn, ministre du Travail, à hôtel Hennessy Park, à Ébène.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.