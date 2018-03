Cote d'Ivoire: Agence nationale de gestion des déchets - Le conseil de gestion reçoit sa feuille de route

L'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged), née de la dissolution-fusion de l'Agence nationale de la salubrité urbaine (Anasur) et du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine (Ffpsu), a désormais son conseil de gestion. Les 12 membres de cette instance de décision ont été officiellement installés, mardi, à Cocody, par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, tutelle de l'Anaged.

Anne Désirée Ouloto a indiqué que le conseil de gestion est un organe fondamental parce que c'est lui qui valide les orientations essentielles proposées par la direction générale. C'est pourquoi le choix de ses membres est guidé par leur compétence.

« La diversité des institutions et organisations représentées dans ce conseil traduit l'approche inclusive et participative que nous avons adoptée dans notre quête permanente de gestion rationnelle des déchets », a relevé la ministre. Qui avait à ses côtés la directrice générale de l'Anaged, Sarrahn Ouattara et son directeur de cabinet, par ailleurs, président du conseil de gestion de l'Anaged, Brahima Fofana.

Elle a rappelé aux gestionnaires de l'Anaged, les missions assignées à l'agence. Entre autres, participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gestion de tout type de déchets solides, promouvoir la valorisation des déchets et vulgariser une économie circulaire dans la filière.

L'Agence nationale de gestion des déchets se doit également d'apporter une assistance technique aux collectivités territoriales et au secteur privé et de mobiliser les ressources financières nécessaires à la gestion des déchets.

« La création de l'Anaged découle de la volonté du gouvernement de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays respectueux des normes internationales en matière de gestion des déchets solides . Au regard des intérêts en jeu, je vous exhorte à la convivialité, au professionnalisme et surtout à la confidentialité lors de vos travaux », a, en outre, recommandé Anne Ouloto aux membres du conseil de gestion de l'Anaged.

Sont représentés dans ce conseil, la Présidence de la République, la Primature, les ministères en charge de l'Environnement, de l'Assainissement, des Collectivités territoriales, de l'Economie et des Finances, du Budget, de la Santé et de l'Industrie. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci), l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire (Ardci) et la faîtière des associations de consommateurs siègent également au conseil de gestion de l'Anaged.