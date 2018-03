Cote d'Ivoire: Gala ivoire builders - Les dix meilleurs opérateurs célébrés le 28 avril

À l'occasion de la première édition du Gib en février 2017, le président de la République, Alassane Ouattara, et Jean Kacou Diagou, ancien président du patronat ivoirien avaient respectivement décroché le prix du « Bâtisseur de l'économie ivoirienne » et celui d'« Ambassadeur de l'économie ivoirienne ».

Selon Seth Koko, le directeur général du Gib, trois autres récompenses seront attribuées au Nigeria, au Maroc et au Mali pour « les importants investissements » que leurs ressortissants ne cessent de faire ces dernières années en Côte d'Ivoire. Un pays qui, grâce aux réformes structurelles et sectorielles engagées par le gouvernement, a enregistré un taux de croissance moyen de 9% sur la période 2012-2016.

