Somalie: Parlement européen - Appels pour une protection urgente des journalistes et syndicats

communiqué de presse

Hier, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) et la Confédération syndicale internationale (CSI) ont collaboré avec le Syndicat national des journalistes somaliens (NUSOJ) pour témoigner au Parlement européen de l'environnement plus dangereux et difficile dans lequel les journalistes et syndicats doivent travailler en Somalie.

Hier, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) et la Confédération syndicale internationale (CSI) ont collaboré avec le Syndicat national des journalistes somaliens (NUSOJ) pour témoigner au Parlement européen de l'environnement plus dangereux et difficile dans lequel les journalistes et syndicats doivent travailler en Somalie.

Organisé par la députée européenne Alex Mayer, cet évènement est le premier à se concentrer sur la situation des droits humains en Somalie. L'objectif est de faire la lumière sur le nombre conséquent de harcèlements, d'intimidations, de campagnes de diffamation, de mauvais traitements et d'actions illégales visant à restreindre la liberté d'expression et d'association.