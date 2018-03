Cote d'Ivoire: Lutte contre la déforestation - Le gouvernement décline sa stratégie

« D'ici à 2030, la pression sur la forêt et la demande en eau du pays seront en forte hausse en raison de la croissance démographique, de l'urbanisation accélérée, de la création de nouvelles zones industrielles et des exploitations agricoles.

Ce sont les quatre axes que le gouvernement, par le biais du ministère des Eaux et forêts, entend mettre à exécution, dans la politique de préservation et de gestion de la forêt, a indiqué le ministre dudit département, Alain Richard Donwahi. C'était le mercredi 21 mars, lors de sa déclaration relative à l'occasion de la journée mondiale de l'eau et de la célébration de la Journée internationale des forêts,.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.