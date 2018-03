Sénégal: Les enseignants réclament une augmentation des indemnités logement

« Nous sommes un pays sous-développé, il faut que tout le monde le comprenne. Nos ressources sont limitées et on ne peut pas aller au-delà de nos possibilités financières », affirme Mohamed Diagne, un responsable du ministère de l'Education.

« Le salaire et l'indemnité, le tout réuni, ne permettent pas à l'enseignant de vivre de façon décente et cela impacte sur la qualité des enseignements et des apprentissages », explique-t-il.

Au Sénégal, les perturbations dans le secteur de l'éducation se poursuivent avec un appel à la grève totale lancé mercredi 21 mars. Les dernières discussions entre les six principaux syndicats et les autorités sénégalaises se sont soldées par un échec après avoir buté sur l'indemnité de logement dont les syndicats réclament l'augmentation. Les grèves à répétition paralysent l'enseignement depuis plusieurs mois au Sénégal.

