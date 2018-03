Ile Maurice: Journée météorologique mondiale 2018 - Atelier de travail axé sur le changement climatique

communiqué de presse

Un atelier de travail d'une demi-journée se tiendra le vendredi 23 mars 2018 au Rajiv Gandhi Science Centre à Bell Village, cela dans le cadre de la Journée météorologique mondiale. Le ministre de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, et de l'Environnement et du Développement durable, M. Etienne Sinatambou, procèdera à l'ouverture de cet atelier.

Environ 150 participants venant des secteurs public et privé seront présents. Des représentants des Services météorologiques, du National Disaster and Risk Reduction Management Centre, et Business Mauritius feront des présentations axées sur le thème de la Journée, 'Temps et climat : prêts, parés !'. Des séances de discussions clôtureront l'atelier.

La Journée

Le thème de la Journée attire l'attention de la population mondiale sur toute une série de dangers associés aux cyclones tropicaux, aux ondes de tempête, aux fortes pluies, aux vagues de chaleur, aux épisodes de sécheresse et à bien d'autres phénomènes.

Le changement climatique à long terme accroît l'intensité et la fréquence de certains de ces phénomènes et provoque l'élévation du niveau de la mer et l'acidification des océans. Ces menaces sont encore accentuées par l'urbanisation et l'extension des mégapoles. Plus que jamais, il nous faut donc être prêts, parés et avisés pour ce qui concerne le temps, le climat et l'eau.

Dans cette optique, l'Organisation météorologique mondiale et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux se sont fixés comme priorité de protéger les personnes, les moyens de subsistance et les biens, confortant ainsi les programmes d'action mondiaux en faveur du développement durable, de l'adaptation au changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe.