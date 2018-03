Ile Maurice: Plaine-des-papayes - Balade dans des quartiers fruités

Certains coins de l'île ont des noms particulièrement évocateurs. Ils titillent l'imagination et, quelques fois, le goût et la gourmandise. C'est le cas de le dire pour Plaine-desPapayes et Bois-Mangue, deux localités qui, avec Belle-Vue Harel, constituent le conseil de village de Plaine-des-Papayes.

C'est sûrement la nature qui a inspiré les noms fruités de ces lieux. Son nom, Plaine-des-Papayes le tiendrait d'une petite colline, la Butte-aux-Papayes, qui se trouve dans la localité qui se situe juste à côté du stade de Belle-Vue, dans le district de Pamplemousses. La papaye, ce fruit à la chair jaune ou orange, mais surtout juteuse, se retrouvait en abondance dans ce village qui a longtemps été à vocation agricole, d'abord par la canne à sucre.

Cependant, avec le temps et la fermeture des sucreries, la localité a fait place aux commerces et au développement qui accompagne le nombre grandissant d'habitants. Voisine de Plaine-des-Papaye, la localité de Bois-Mangue porte un nom qui n'en est pas moins succulent. Les manguiers, donnant de savoureux fruits charnus que certains aiment vertes ou mûres, étaient nombreux dans la région avant que les habitants commencent aussi à s'y installer. Plaine-des-Papayes et Bois-Mangue sont des localités qui ont à présent la cote car dotées de nombreuses facilités. Des commerces, des salles de fête et même un collège s'y trouvent. La proximité avec des zones commerciales et autres lieux névralgiques du Nord, comme Mapou ou encore Forbach, est aussi un de leurs atouts.

Finalement, ces villages ont aussi préservé leurs liens historiques avec leurs cultures ancestrales à travers les temples, kovils et mosquées, dont certains sont centenaires. Ce sont ces choses qui les rattachent au passé commun de leurs ancêtres qui ont notamment permis le progrès de cette région.