Madagascar: BNI Madagascar - Desk Asie Océan Indien mis en avant au salon Asia Enjoy

BNI Madagascar sera au salon Asia Enjoy en tant que partenaire de l'événement.

Accompagner les entreprises qui veulent se développer sur l'Asie et les investisseurs d'Asie et de l'Océan Indien qui veulent s'implanter à Madagascar ! Ce sera la proposition mise en exergue par la banque BNI Madagascar, durant le salon Asia Enjoy qui commence ce jour au Parc des Expositions Forello Tanjombato. Etant partenaire de l'événement, cette banque mettra en avant ses services dédiés aux opérateurs économiques, notamment ceux qui interviennent dans le commerce international. « Nous voulons assurer un accompagnement personnalisé aux exportateurs et aux importateurs pour faciliter leurs transactions internationales et développer leurs activités », ont indiqué les responsables auprès de la BNI Madagascar.

« Durant les quatre jours du salon, les équipes commerciales seront disponibles pour écouter, conseiller et proposer des solutions bancaires à toute personne qui viendra au stand, qu'elle soit particulier, professionnel, entreprise ou institutionnel. Il s'agit de réaffirmer notre engagement envers les créateurs de valeur et de croissance pour le pays », a affirmé Ndrina Ralaimanisa de la Direction communication Institutionnelle et des Relations publiques de BNI Madagascar.