Madagascar: Banque du futur - La transformation numérique en Afrique discutée à Abidjan

La banque du futur se base sur les technologies numériques.

Près de 300 millions d'Africains sont aujourd'hui bancarisés, un chiffre qui pourrait atteindre 450 millions d'ici 5 ans, grâce à la transformation numérique dans le secteur bancaire. Le forum de la Banque du futur s'est tenu cette semaine à Abidjan.

La transformation numérique a eu de grands impacts sur la bancarisation en Afrique. A Madagascar, les technologies numériques, notamment la téléphonie mobile, a considérablement amélioré l'effectif de la population ayant accès aux services financiers. D'après la dernière enquête Finscope consommateur réalisée en 2016, la Grande Ile se trouve au 4e rang vers la fin, en termes d'exclusion financière en Afrique. Les statistiques indiquent que, seulement 12% des adultes ont accès aux services bancaires commerciaux, mais avec la diversité des services formels et informels, la population adulte exclue des services financiers , ne représente que 41% sur l'ensemble.

Pour améliorer la situation dans l'ensemble du continent africain, un forum centré sur les solutions logicielles pour l'avenir numérique des services financiers est organisé à Abidjan, par Temenos, le spécialiste des logiciels bancaires et financiers. Cet événement réunit des représentants de l'ensemble de l'industrie, notamment des spécialistes des produits et des leaders d'opinion du monde entier.

Incontournable. Toutes les banques et institutions financières, quelle que soit leur taille, n'importe où dans le monde, évoluent dans un contexte de révolution numérique. La numérisation n'est plus considérée comme « pratique », mais plutôt comme l'essence même de l'expérience client et, par conséquent, de la santé de l'entreprise. Selon le rapport McKinsey Global Banking 2018, les banques de détail en Afrique ont des raisons impérieuses d'adopter la transformation numérique. Premièrement, le marché bancaire global du Continent est le deuxième marché mondial en termes de croissance et de rentabilité. Près de 300 millions d'Africains sont aujourd'hui bancarisés, un chiffre qui pourrait atteindre 450 millions d'ici cinq ans. Deuxièmement, 40 % des Africains préfèrent utiliser les canaux numériques pour les transactions.

Parmi toutes les régions en développement, les clients bancaires africains font partie des plus enclins à adopter les canaux mobiles et numériques. Troisièmement, un certain nombre de concurrents, notamment de nombreuses sociétés d'argent mobiles et des acteurs numériques agressifs, constituent une menace pour le partage des revenus sur le marché. Enfin, les progrès technologiques mettent la barre plus haut et élèvent les opportunités de l'innovation, notamment l'augmentation de la puissance de calcul abordable pour le traitement du big data, l'essor de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, la robotique qui abaisse le coût de l'automatisation, et le blockchain.