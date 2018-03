Madagascar: Observatoire du Riz - Légère baisse des prix du riz local

2 053 Ariary/kilo. Dans les grandes villes, les prix de cette principale denrée alimentaire ont généralement connu une baisse progressive les deux dernières semaines, notamment dans les marchés d'Antananarivo Renivohitra et Antsohihy, Tsiroanomandidy et de Fianarantsoa. Parlant du riz import, les autres grandes villes telles que Mahajanga, Antsirabe, Antsohihy et Sambava, ont suivi le même rythme descendant de prix. Et même dans les zones en difficulté alimentaire, les prix de ce produit de première nécessité ont été relativement fermes, d'après toujours les explications de l'Observatoire du Riz. En tout, le prix moyen du riz blanc suit une tendance à la baisse et se situe aux environs de 2.053 Ariary/kilo, durant cette période.

