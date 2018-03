Sans ambages, "nous ne nous laisserons pas faire face aux Députés, malgré la décision du Ministre", affirment-elles. Pour les mamans maraîchères du site agricole de Kingabwa, il n'est pas question de céder ce qu'elles occupent depuis l'époque même de celui qu'on a qualifié de "Roi du Zaïre", le Maréchal Mobutu. A en croire la plupart de ces femmes, c'est grâce à leurs activités agricoles effectuées sur ce lieu qu'elles survivent. Et, contre tout vent soufflant dans le sens inverse, c'est "une longue guerre qui n'a pas son sens d'être, que le Gouvernement par le biais du Ministre de l'Urbanisme et Habitant aurait déclenché entre nous et nos députés", ont soutenu ces mamans, avant d'appeler le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, de venir à leur secours.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.