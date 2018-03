Congo-Kinshasa: Bataille de succession à Etienne Tshisekedi - La guerre déclarée des "Udps" !

Du 30 au 31 mars, l'Udps sera congrès à Limete. Le rendez ainsi fixé aura, d'ailleurs, pris plus de temps qu'il n'en fallait. Depuis la mort impromptue d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le 1er février 2017, à la Clinique Sainte Elisabeth, à Bruxelles, ce parti aurait dû pourvoir à sa succession.

Le jeu de ping-pong auquel les congolais ont eu droit, a laissé planer une zone de turbulences, derrière des luttes de positionnement et des crises de leadership.

Déjà, jusqu'il y a peu, trois candidatures rivalisent d'ardeur à la présidence de l'Udps. Félix Tshisekedi pourrait ainsi affronter David Mukeba, un architecte de formation et, de surcroît, leader de la jeunesse de l'Udps, et Paul Tshilumbu, un des vétérans de la résistance contre les dictatures, aux côtés du Sphinx de Limete. Mais, le dossier lié notamment, à la paternité de l'Udps pourrait avoir d'autres rebondissements. Valentin Mubake, ancien Conseiller Politique d'Etienne Tshisekedi conteste, de son côté, la légalité des assises projetées à Limete.

Il promet, par contre, l'organisation d'un Conclave qui, à son avis, serait conforme aux dispositions statutaires. La finalité, dans sa démarche, sera, annonce-t-il, de désigner un successeur à Etienne Tshisekedi. Il n'exclut pas, lui-même, la possibilité de briguer le poste et de s'assumer devant Dieu et l'histoire, pour ne pas sacrifier le parti entre les mains incertaines. Curieusement, alors que Mubake n'avait pas encore fini d'éplucher son feuilleton, Tharcisse Loseke lui coupe l'herbe sous les pieds. Pour ce proche de Bruno Tshibala Nzenzhe, l'Udps/Tshisekedi, tel que listé en 2006 et 2011 aurait été remplacé par l'Udps tout court.

Donc, il ne sera plus question d'ajouter la moindre épithète à l'Udps. D'ailleurs, les services commis au notariat ont été notifiés, à ce sujet. Car, en vertu du principe d'antériorité, ils ne peuvent plus revenir sur ce dossier et y statuer sur une autre Udps, alors que tout récemment, juste après leur congrès de refondation, tenu l'année dernière, ils venaient d'enregistrer les statuts modifiés. A l'en croire, l'Udps dont il détient les documents devient, du coup, la seule formation politique habilitée juridiquement à l'engager vis-à-vis des tiers. "Faux", rétorque, depuis l'avenue des Ecuries, sur les hauteurs de Mont-Ngaliema, François Lusanga Ngiele, l'une des figures de proue et co-fondateurs de l'Udps.

Il dit, en plus, qu'il enverra une invitation en bonne et due forme à Maman Marthe Tshisekedi afin qu'elle vienne, à la place de Feu Etienne Tshisekedi, combler le vide laissé au sein du Collège des Fondateurs qui, lui, convoquera, le moment venu, le vrai Congrès destiné à réunifier l'Udps plutôt qu'à émietter le parti, comme c'est le cas maintenant, avec la guéguerre entretenue et les crises intestines inutiles. Et, comme si cela ne suffisait pas, le Groupe parlementaire Udps & Alliés agit en solo. Là-dessus, lorsqu'il s'agit, par exemple, de remplacer Jean-Pierre Kalamba à la CENI, des correspondances affluent.

Le Président du Groupe aurait envoyé un nom. Les autres membres du Groupe le lui contestent. Tandis que l'Udps, depuis Limete, aurait, à son tour, envoyé un autre nom. Donc, pour un seul dossier, plusieurs noms se bousculent. Et, même là, Loseke aurait écrit à Minaku, pour dire qu'il n'était même pas opportun de remplacer Kalamba à la CENI, disant cela pourrait retarder l'ensemble du processus électoral. Comme l'on peut se rendre à l'évidence, à l'Udps, la guerre fait rage. Si le mythe reste à Limete, il n'est plus certain que la partie légale y résiste, qu'elle ne trouve de personnes qui renâclent.

D'autant ces particules des "Udps", quoiqu'en désuétude, se télescopent et se neutralisent, avant même le début des opérations pré-électorales. Difficile, donc, d'imaginer ce qui en adviendra lorsqu'il s'agira d'aligner les candidats. Et, surtout, lorsque la CENI sera appelée à déclarer recevable ou irrecevable telle ou telle autre candidature. D'où, des craintes exprimées autour de cette guerre des tranchées. Des voix crient et préviennent qu'il ne faudrait pas qu'on n'en arrive à produire l'effet d'un nouveau cataclysme dont les éclaboussures ne manqueront pas d'impacter le microcosme politique congolais. A l'ère des alliances électorales, tout ceci serait de nature à bouleverser tous les calculs. Et, au finish, Etienne Tshisekedi wa Mulumba dont le corps traîne encore à Bruxelles, depuis plus d'une année, n'en sortira que trop peu honoré. Comment refaire l'histoire de l'Udps dans l'unité et la cohésion ?