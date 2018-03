Congo-Kinshasa: Enseignement - Les Editions Mabiki à l'avant-plan de la promotion des langues congolaises

Un seul nom mais plusieurs casquettes. De la nature d'une édition d'ouvrages à celle d'une fondation sans but lucratif, Mabiki, puisque c'est de cette structure qu'il s'agit, ne cesse, il faut l'avouer, de démontrer ses compétences dans le domaine de l'éducation et de la littérature en RD. Congo.

Créée en l'an 2000 par le Professeur Bienvenu Sene Mongaba, l'asbl Mabiki se veut, aujourd'hui, comme leader, au Congo-Kinshasa, dans la promotion des savoirs et des savoir-faire en langues congolaises. Comment arrive-t-elle à promouvoir ces langues du pays ? Il ne faut pas aller jusqu'aux étoiles pour trouver la réponse à cette question. Lisez simplement les lignes de cet article.

Pour Mabiki, l'éducation ou l'instruction n'est pas une simple action d'élever une personne et de lui enseigner des préceptes ainsi que des principes nécessaires à son développement en tant qu'être humain. L'école doit former un citoyen, c'est-à-dire, une personne qui prend part à l'amélioration de sa propre condition de vie ainsi que celle de la communauté tout entière, en commençant par les habitants de son pays. L'asbl Mabiki relève, dans la même optique, un ingrédient hyper-important qui entre aussi dans la casserole de cette sauce qui est l'enseignement. Assurément, il ne s'agit rien d'autre que de la «langue de l'enseignement». En effet, plusieurs études et tests des experts, dans le domaine de l'éducation et même de la psycholinguistique, démontrent qu'un quidam comprend et appréhende, facilement et rapidement, les leçons, s'il les apprend dans une langue qu'il maîtrise mieux. Donc, sa «langue maternelle». Cette dernière est prise ici comme étant la langue que l'enfant parle chez lui et dans son environnement immédiat extra scolaire.

Voilà pourquoi, ayant vérifié, cerné et prouvé cette assertion, le professeur Bienvenu Sene Mongaba, qui est le numéro Un de cette structure, s'est donné la mission de concrétiser cette idée en Afrique, en général et au Congo, en particulier. C'est pour cela que Mabiki s'est orienté, depuis sa création, dans «la promotion des langues congolaises et africaines». A cet effet, les cadres de cette organisation estiment que les autorités du Congo-Kinshasa et même de tout le continent africain devront, pour l'intérêt de leur pays et de leurs citoyens, modifier la langue d'enseignement, d'une part, et adapter les programmes éducationnels, d'autre part. Car, d'après le professeur Bienvenu Sene Mongaba, " en apprenant dans une langue étrangère, l'on peut juste être compétent dans l'application de ce que les autres ont déjà réalisé. Mais, pour arriver au stade de la création ou de l'entreprenariat, il faudra vraiment, maîtriser les sciences. Et cela n'est possible que dans sa propre langue".

Piliers installés

Assurément, ce leitmotiv de Mabiki n'est pas un rêve qui ne poursuit jamais son cours après un réveil. C'est, par contre, celui qui, tôt ou tard, devra se réaliser au Congo et en Afrique. Dans ce sens, il est à comprendre que cette organisation n'avance pas vaille que vaille vers son objectif. D'autant plus qu'elle installe, peu à peu, des jalons qui lui permettraient d'atteindre son objectif. Parmi les réalisations de Mabiki, l'on peut illustrer «la maison d'édition Mabiki», «l'école N'sene Etienne» ou le livre pour enfants «Mutos» qui, du reste, est une bande dessinée trilingue, de nature ludique et pédagogique, écrite en lingala avec une traduction française et anglaise.

Editions Mabiki

Comme son nom l'indique, Il faut comprendre que c'est avec elles que tout a commencé. Car, c'est dans le souci de valoriser les langues congolaises dans l'échiquier mondial que le professeur Bienvenu Sene Mongaba, ce chimiste et docteur en langues et cultures africaines, a créé cette maison de publication d'ouvrages. Cependant, comparativement aux autres maisons d'éditions, les éditions Mabiki s'illustrent dans la publication des bouquins écrits en langues congolaises, principalement le « lingala ». Et ce, afin de concourir à la suppression d'un certain complexe, dans l'esprit de plus d'un congolais, concernant les valeurs des langues. Car, étant des moyens de communication, toutes les langues, sont, de ce fait, au même pied d'égalité. Ainsi, pour éradiquer ce complexe d'infériorité, Mabiki publie, à compte d'éditeur, les ouvrages écrits en lingala, kikongo, tshiluba, kiswahili ou toute autre langue congolaise.

Institut Nsene Etienne

C'est vraiment pour lier, de fine manière, les paroles aux actes que les coordonnateurs de cette structure avaient pris, proprio motu, la décision de créer, en 2013, une école au sein de laquelle les langues nationales auront une place de prédilection. Dans cet institut, situé au quartier Kingasani, dans la commune de Kimbanseke, les élèves étudient tous les cours en lingala. Mais, ils ont, en outre les cours de français et de l'anglais. Ces cours, loin de ce que plusieurs s'imaginent, se transmettent conformément au programme scolaire de la RD Congo. En clair, ce sont les mêmes matières telles que la géographie, l'histoire, les mathématiques,... que ces élèves apprennent. A la seule différence, les apprenants de «Nsene Etienne» les étudient en lingala alors que, dans les autres écoles, ces matières sont enseignées en français. Le cours de français et d'anglais donnés dans cette école visent principalement à la compréhension, le parler, l'écoute, la lecture et la rédaction dans une de ces deux langues. D'ailleurs, les résultats sont plus probants dans la mesure où les élèves savent lire, écrire et décrire, dans les détails, les phénomènes scientifiques.

Perceptives d'avenir

L'asbl Mabiki veut devenir une référence mondiale en ce qui concerne l'usage des langues congolaises. Pour ce faire, elle espère créer des universités où l'enseignement se passera en lingala. En même temps, elle a la vision de fonder plusieurs autres structures intellectuelles telles que les revues scientifiques ainsi que des bibliothèques des ouvrages écrits en langues nationales.