Congo-Kinshasa: UNADEF, UNAFEC, PDC, ARC... Dédoublement - Enfin, le CNSA tranche !

Aujourd'hui 21 mars 2018, le CNSA est heureux d'informer l'opinion tant nationale qu'internationale que la question du dédoublement des partis politiques en RDC a désormais trouvé sa solution conformément à l'Accord et grâce à la bonne volonté des uns et des autres.

-Sous la médiation du CNSA, les deux ailes ont accepté de mettre fin au dédoublement de l'UNADEF. Cette dénomination revenant au groupe de l'Honorable Mwando et le groupe Aje Matembo acceptant de créer le parti politique dénommé Alliance des Nationalistes pour la Démocratie et l'Emergence du Congo (ANADEC).

-En vue d'y mettre fin et sous la médiation du CNSA, les deux ailes ont accepté de mettre fin au dédoublement de l'UNAFEC. Cette dénomination revenant au groupe de Kyungu et le groupe de Ilunga leur acceptant de créer le parti politique LES FEDERALISTES.

De ce qui précède, le CNSA recommande au Ministère de l'Intérieur et Sécurité de ne considérer comme parti politique que le MSR couvert par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2016. Quant à Monsieur Pierre Lumbi, le CNSA lui recommande de créer son propre parti et demande au Ministère de l'Intérieur de lui en faciliter l'enregistrement.

Sur base de cet accord, le CNSA recommande au Ministère de l'Intérieur et Sécurité de réserver la dénomination PDC au groupe de Monsieur Endundo et de faciliter l'enregistrement du parti qui sera créé par le groupe de Monsieur Lyota, étant entendu que les élus sous le label de PDC garde leurs mandats jusqu'aux élections.

La révocation du Conseiller spécial du Chef de l'Etat et du Ministre du Plan ainsi que la démission du Vice-président du Bureau de l'Assemblée Nationale et du rapporteur du Sénat.

Après débats et délibération, sur base des documents fournis par les partis ayant enregistré des litiges de leadership et les éléments recueillis lors des auditions auprès de la Commission, le CNSA a retenu ce qui suit : l'honorable Olivier Kamitatu garde la direction du parti Alliance pour le Renouveau du Congo (ARC) ; Endundo pour le Parti Démocrate Chrétien (PDC),

