Madagascar: La société civile lance son «Observatoire des élections»

Les femmes d'Androy ne disposent pas de pouvoir de décision sur leur vie et santé sexuelle. Plus »

« Les exemples de mauvaises pratiques qu'on va observer, c'est l'arrachage des affiches des candidats adversaires, les insultes envers les différents candidats, et l'utilisation abusive des ressources de l'Etat à des fins de propagande. La distribution de tee-shirts et autres goodies, ça dépend des lois qui vont sortir, en fait. C'est elles qui vont déterminer si c'est abusif ou non », affirme Harijaona Andriamoraniaina, le chef du projet Fanoa pour l'observation électorale

Appuyée par l'Union européenne, elle a lancé mercredi 21 mars son « Observatoire des élections ». Un outil qui grâce à des milliers d'observateurs bénévoles mobilisés sur toute l'île, permettra de répertorier les mauvaises pratiques et fraudes électorales et de dénoncer auprès des autorités compétentes les candidats contrevenants.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.