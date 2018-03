Gabon: 5 candidats pour la présidence de la fédération

Pour lui barrer la route, Blanchard Andoume. Le vice-président du groupe Airtel Gabon et conseiller du président du CF Mounana jouit d'une belle cote de popularité pour ses différentes actions dans le foot et dans l'humanitaire et auprès des footballeurs. Même s'il a dénoncé des irrégularités dans le processus avec une plainte à la FIFA, il espère que son programme aura les faveurs des votants.

Décrié pour sa gestion et alors que d'après Jeune Afrique, il avait promis ne faire qu'un mandat, Mouguengui se présente de nouveau pour un second mandat. Mais celui qui a perdu les élections de la zone centre pour le Comité exécutif de la CAF le mois dernier reste favori. Il dispose notamment de la confiance des Ligues du pays qui constituent un grand panel de votants.

