Afrique: Togo 0 Madagascar 0 - L'avis d'Emmanuel Adebayor

Le Togo a été accroché mercredi en match amical 0-0 par Madagascar dans un match qui a vu les Barea assurer le spectacle contrairement à des Eperviers très empruntés. Emmanuel Adebayor, qui a débuté la rencontre sur le banc, livre son analyse au micro de Tout Feu Tout Foot.

« C'est une très bonne équipe de Madagascar, très solide défensivement. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. 0-0, ce n'est pas un score à négliger. On est content du résultat. Maintenant, on a un match contre la Côte d'Ivoire samedi. Mais je tiens à féliciter les Malgaches. Ils ont fait un très bon match et ils ont montré qu'il n'y a plus de petite équipe« , a indiqué l'attaquant de Basaksehir.

Sur un plan personnel, Adebayor en forme dans son club (12 buts en Super Lig) continue d'être le leader du haut de ses 34 ans: « Je tends vers la fin donc je dois montrer l'exemple. Il y a de jeunes joueurs dans l'équipe et je leur dis souvent d'aller vers l'avant. Mais on n'a pas eu assez d'occasions pour marquer. Samedi, j'espère qu'on en aura contre la Côte d'Ivoire« .