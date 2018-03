C'est alors que le parquet dit prendre acte et invite le tribunal à prendre ses responsabilités. Le tribunal poursuit alors la lecture des mémoires, les réquisitions du parquet et de la partie civile avant de renvoyer le procès au lundi 26 mars à 8h30 aux fins de statuer sur les mémoires et la récusation.

Nous ne sommes pas ici pour faire du spectacle comme le disent nos adversaires. Il s'agit de nos droits. Après concertation, nous avons décidé de ne pas participer à l'examen des mémoires tant que vous ne statuez pas sur la récusation. Mais nous n'allons pas quitter la salle non plus», a laissé entendre Me Bonkoungou.

Le tribunal décide alors de statuer sur les mémoires introduits à son niveau, avant de statuer sur la récusation. Chose que les avocats de la défense contestent et demandent une suspension de 5mn. Le ministère public s'oppose à cette requête alors que la partie civile ne trouve aucun inconvénient et s'en remet à la décision du tribunal. Après concertation, le tribunal accorde une suspension de 30mn à la défense pour se concerter.

Le parquet pour sa part estime que ce n'est pas au tribunal de se prononcer sur sa propre récusation. «Nous demandons également de faire référence à l'article 5 du code de justice militaire», requière le procureur militaire. «Le Conseil constitutionnel a notifié le 20 mars dernier que le tribunal militaire est une juridiction spéciale. Donc on peut déroger à tout», rétorque Me Somé.

Mais contre toute attente, l'avocat revient sur la récusation formulée contre Seydou Ouédraogo, président du tribunal et son conseiller Emmanuel Konane. Pour Me Somé, le tribunal doit statuer sur la récusation avant la poursuite du procès «comme l'indique l'article 27 du code de justice militaire».

