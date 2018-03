Nigeria: Le gouvernement examine le traité de libre-échange continental

Une commission, établie pour apprécier le contenu du document, dévoilera ses conclusions dans deux semaines.

« M. Buhari ne consentirait à aucun accord qui pourrait nuire aux entrepreneurs locaux, car à première vue, l'accord semble pouvoir le faire », a indiqué le porte-parole présidentiel, Femi Adesina à Kigali. Et de déclarer que le président nigérian pensait que l'accord pourrait encourager le dumping de produits finis au Nigeria au détriment des intérêts du pays.

Avec une population de quelque cent quatre-vingt-dix millions d'habitants, le Nigeria est un marché gigantesque. Premier producteur de brut sur le continent, il était encore la première économie en Afrique avant la chute du prix du baril en 2016. « Le pays doit encore mesurer les implications économiques et sécuritaires de l'accord, et c'est pourquoi plus de consultations avec les parties intéressées sont nécessaires », a ajouté le porte-parole.

La création de la Zone de libre-échange continentale (Zlec) a été portée, le 21 mars à Kigali, lors de la 10e session extraordinaire de l'Union africaine (UA), par la signature de quarante-quatre pays africains sur les cinquante-quatre que comptait regrouper l'organisation. Ce traité vise à intégrer l'ensemble des pays africains dans une zone de libre-échanges commerciaux et doit regrouper, à terme, les zones régionales commerciales (Communauté de développement de l'Afrique australe, Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest,...).. L'accord de Kigali a permis la création d'un marché unique continental pour les marchandises et les services et à autoriser la libre circulation des hommes d'affaires et des investissements.

La Zlec pourrait créer un marché africain de plus de 1,2 milliard de personnes avec un produit intérieur brut de 2 500 milliards de dollars, a affirmé l'UA. Elle éliminera progressivement les droits de douane sur le commerce intra-africain, ce qui facilitera le commerce des entreprises africaines sur le continent et leur permettra de profiter d'un marché en pleine croissance, a indiqué l'UA.

La décision de créer la Zlec avait été adoptée en janvier 2012 au cours de la 18e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA. En 2015, l'UA a lancé les négociations sur la Zlec.