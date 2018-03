Sénégal: Coumba Gawlo pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité

Dakar — L'artiste-chanteuse Coumba Gawlo Seck a plaidé pour la promotion des femmes à des postes responsabilités, faisant valoir leur dynamisme et leur exigence.

"Je trouve qu'il y'a très peu de femmes dans le gouvernement actuel, (..) les femmes sont très brillantes, il faut les promouvoir. Je ne dis pas qu'il faut exclure les hommes, mais il faut donner la chance aux femmes de diriger", a-t-elle dit à propos de la loi sur la parité promulguée le 28 mai 2010 par l'ancien président Abdoulaye Wade.

"C'est une manière de dire aux femmes,- on a besoin de vous aider, on a besoin de vous imposer, vous devriez faire partie des choses-, alors qu'elles sont membres à part entière de la société. Elles doivent décider, jouer un rôle et faire ce qu'elles ont à faire", a argumenté la diva sénégalaise, invitée de la rédaction de l'APS.

Coumba Gawlo Seck ajoute : "les femmes sont très dynamiques. Dans mon staff, j'ai plus de femmes que d'hommes. Même dans les institutions bancaires, il y'a plus de femmes qui occupent les postes sensibles surtout quand il s'agit de manier de l'argent".

Aujourd'hui, estime l'artiste-chanteuse, demander le respect de la loi sur la parité "est une perte de temps". A l'en croire, "c'est aux femmes de prendre leur destin en main et de s'imposer et dire je suis citoyenne de mon pays et je dois siéger dans les grandes instances de décision, etc.".

Elle a appelé les femmes à "arracher" leurs droits et à "s'imposer", estimant que "personne ne le fera à leurs places".

"Le jour où il y aura plus de femmes dans les postes de responsabilités, les choses vont changer parce qu'elles sont très exigeantes", a-t-elle avancé.

A titre d'exemples, l'artiste relève : "quand une femme gagne une tontine, ça se sent à la maison sans qu'elle vous le dise. Il y'a de nouveaux rideaux, le réfrigérateur est rempli de provisions, les enfants ont de nouveaux habits, le mari mange de bons poulets, etc.."

"Le mari quand il gagne la tontine, il pense à épouser une deuxième ou troisième épouse. C'est la vérité", a raillé l'artiste-musicienne.