Sénégal: Le mouvement citoyen équipe ses communes partenaires

Pour permettre faciliter l'accès à l'informatique et à des espaces de travail des populations et leurs administrés, le Mouvement citoyen a remis des équipements d'informatiques et logistiques de base à différents maires des communes partenaires avant-hier, mardi 20 mars, à l'occasion d'un atelier organisé par ledit mouvement au Centre de recherche ouest africaine (WARC).

En effet, le mouvement citoyen a profité du Programme SEN/029 du PIC III, «Développement territorial, Décentralisation et Bonne gouvernance », pour ouvrir 05 espaces pilotes de services d'information et de communication dans la zone de concentration opérationnelle au niveau de trois régions à savoir Louga, Saint-Louis et Matam.

Le professeur Penda Mbow, présidente du Mouvement citoyen, qui a présidé la rencontre, a signalé que «dans le cadre de l'accès à l'information, le Programme intégré de coopération est financé par le Luxembourg. Et c'est dans ce programme que nous travaillons en leurs dotant des photocopieuses, des ordinateurs, des imprimantes, chaises, bâches... ».

Intervenant sur le choix des collectivités locales, Mme Penda Mbow a indiqué que cela n'émane pas d'eux. «Ce n'est pas nous qui avons fait le choix, mais c'est plutôt la coopération Luxembourgeoise qui a choisi de travailler dans ces zones depuis très longtemps.

Et nous portons la dimension citoyenne, avec le Forum civil. Cela fait deux programmes intégré, celle la est le 3ème et nous allons vers le 4ème» a-t-elle dit. Aussi, la rencontre devrait être mise à profit pour procéder à la signature d'un projet de protocole Mouvement citoyen/Université virtuel du Sénégal (UVS). Mais cela n'a pu se faire à cause de l'absence du représentant de l'UVS.