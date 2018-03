Afrique: Lancement Rapport mondial 2018 «Repenser les politiques culturelles» - Le Sénégal cherche à relever les défis

Sur le plan des droits humains, là aussi, la loi sur la parité a été citée en exemple quelque part, il fait la promotion de l'équité et l'égalité des genres même si, par ailleurs, du point de vue des organes de décision dans le domaine de la culture, il y a encore des progrès à faire tout comme dans le domaine du numérique», dixit Lamine Sarr. Cependant, il a annoncé une «révision qui est prévue et qui va faire une large part à la question du numérique par rapport à la culture dans la Lettre de politique sectorielle».

Toutefois, les défis sont encore nombreux notamment dans le renforcement de la gouvernance culturelle afin de mieux accompagner les artistes et les acteurs du secteur. «En matière d'échanges des biens et produits culturels mais aussi en matière de circulation des artistes par rapport à la politique culturelle du pays, il y a des avancées notoires qui ont été notées même si, par ailleurs, il convient d'approfondir encore.

Il ajoute que le «Sénégal, dans l'élaboration de sa politique culturelle, a fortement impliqué les partenaires, les acteurs culturels, la société civile. Et, c'est cette démarche partenariale et participative qui est prônée dans le cadre de ce rapport-là». Non sans oublier la mise en place de la SODAV pour prendre en charge quelque part la question des droits d'auteur mais aussi des droits voisins.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.