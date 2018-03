Sénégal: Sandiara etrenne son poste de gendarmerie

Le Docteur Serigne Guèye Diop, maire de Sandiara, a ainsi envisagé un développement de se municipalité avec l'accompagnement les Forces de sécurité. Pour la réussite de leur mission, il a déclaré que c'est «un nouveau souffle pour le développement de la commune. En effet, la présence de la Gendarmerie permettra de rassurer les investisseurs de la Zone industrielle de Sandiara et de renforcer la sécurité des personnes et des biens.»

A l'en croire, la commune étrenne cette Gendarmerie dans un contexte marqué par des menaces de plus en plus diffuses. Ainsi, il a demandé aux gendarmes de redoubler d'efforts et de vigilance mais aussi d'avoir le sens du devoir, de la loyauté dans le respect des lois. Aussi les a-t-il invité à s'adaptation aux nouvelles formes de délinquance.

