Cote d'Ivoire: Energie - Abidjan capitale de l'électricité africaine

La Confédération Africaine dʼElectricité(CAFELEC), en collaboration avec l'Association Patronale Ivoirienne du Secteur de lʼElectricité (APESELCI), organise la première édition du Salon Itinérant de lʼElectricité en Afrique «elec expo Abidjan», du 10 au 12 Mai 2018 au Hall des expositions - Route de l'aéroport Abidjan.

Ce nouveau rendez-vous d'excellence, dont l'organisation est confiée à l'Agence Atelier Vita, regrouperaune centaine d'exposants venus d'une dizaine de pays. Les organisateurs tablent, pour cette première édition, sur pas moins de 5000 visiteurs en 3 jours.

«Elec expo Abidjan » est une nouvelle plateforme d'excellence du secteur. Ce salon réunit les plus grands acteurs de toutes les branches de l'électricité et d'énergies renouvelables.

Y sont donc attendus plus d'une centaine de fabricants dʼéquipements, distributeurs, bureaux d'études, fournisseurs dʼélectricité, installateurs, donneurs d'ordres, bailleurs de fonds et donneurs d'ordre ... venus d'une dizaine de pays d'Afrique et représentant de toutes les branches de l'électricité et d'énergies renouvelables,de la production d'énergie électrique à l'efficacité Energétique, en passant par les réseaux de transport et de distribution, le contrôle, l'automation, l'éclairage (Intérieur et extérieur), le solaire, l'éolien, les matériels électriques, les outillage et matériel de sécurité, les appareillages de tests et mesures, l'électricité domestique ou encore la domotique.

Les exposants ayant déjà confirmés leur participation à cette première édition viennent du pays hôte la Côte d'Ivoire, mais aussi d'Algérie, du Cameroun, duGabon, du Mali,du Sénégal, de la Tunisie, le Togo, Bénin,et du Maroc. Le comité d'organisation est en attente de confirmations d'autres pays de la sous-région, tels que la République de Guinée, le Ghana...

«Elec expo Abidjan» se veut également un cadre d'échange et de synergie par excellence sur la question énergétique en Afrique. Dans cette optique, les organisateurs ont concocté un programme scientifique articulé autour de points cruciaux tels que l'efficacité énergétique, les inter-connectivités des pays ou encore les sources d'énergies alternatives.

Il s'agit de pousser la réflexion et confronter les expertises entre pays du Maghreb ayant un taux de couverture électrique de plus ou moins 100% et ceux d'Afrique subsaharienne.