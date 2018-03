Sénégal: Résultats de fin d'exercice - Le Groupe Ecobank réalise un résultat net consolidé de 126,656 milliards de FCFA en 2017

Le groupe Ecobank se porte de mieux en mieux. En effet, le bénéfice net du Groupe Ecobank se situe à 126,656 milliards de FCFA au 31 décembre 2017 , annoncent les dirigeants de cet établissement bancaire panafricain

Commentant les résultats du Groupe Ecobank , Ade Ayeyemi, Directeur Général déclare : « Nos résultats financiers de l'exercice 2017 sont encourageants et en forte amélioration comparés à 2016. Nous avons réalisé un bénéfice avant impôts de 288 millions $EU, contre une perte de 131 millions $EU. Le chiffre d'affaires de 1,8 milliard $EU est resté globalement inchangé par rapport à l'année précédente, affecté par notre décision de limiter fortement la croissance des encours de prêts. Néanmoins, à l'image d'une croissance des dépôts de 13%, notre clientèle nous a renouvelle sa confiance dans notre proposition de création de valeur bancaire.

"Nos efforts afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de la banque ont également été productifs. Et des actions progressives sont en cours afin de rationaliser et simplifier nos activités pour leur permettre de mieux servir notre clientèle et créer une valeur ajoutée pérenne. Notre coefficient d'exploitation de 61,8% témoigne clairement de leurs effets et nous continuerons notre élan d'amélioration de ce ratio.

"L'exercice 2017 a également marqué les deux années de mise en œuvre de notre stratégie quinquennale « Feuille de route pour le leadership» et de la digitalisation. Nous avons réalisé des progrès significatifs dans la construction d'un véritable socle fondateur de cette stratégie. Par exemple, nous avons réorganisé nos activités, restructuré la gestion des risques, amélioré les contrôles et les systèmes, adopté la technologie pour améliorer l'efficience opérationnelle et nous avons revu notre allocation du capital. En 2018 et au-delà, nous mettrons l'accent sur un point : l'exécution opérationnelle implacable. Nous mettrons toutes nos ressources à l'appui de nos efforts pour mieux servir nos clients, gérer nos activités plus efficacement et générer des rendements qui atteignent et dépassent le coût des capitaux propres. »