Ile Maurice: Sir Hamid Moollan - «La présidente et moi n'avons jamais abordé la commission d'enquête»

Il est inexact de dire que la présidente de la République s'est entretenue personnellement avec lui au sujet de la commission d'enquête sur les affaires Álvaro Sobrinho et Platinum Card. «La présidente et moi n'avons jamais abordé la question de la mise sur pied de la commission», précise sir Hamid Moollan, Queen's Counsel (QC).

Au dire de sir Hamid Moollan, c'est Me Gilbert Noël qui lui a téléphoné pour l'informer que «l'on souhaiterait me nommer pour présider une commission d'enquête». L'homme de loi soutient lui avoir déclaré qu'il accepterait «une fois toutes les autorisations obtenues et toutes les formalités satisfaites».

Par la suite, ajoute sir Hamid Moollan, Me Gilbert Noël lui a demandé s'il voulait s'entretenir avec la présidente de la République. Il dit avoir répondu par la négative. «Il m'a alors dit que la présidente souhaiterait quand même me parler et il lui a passé le téléphone.» Le QC affirme que son entretien téléphonique avec la cheffe de l'État a été bref. «Nous avons échangé des civilités d'usage.»