Sénégal: Ces dangers qui menacent le pôle urbain de Diamniadio

L'Association des Laboratoires et Bureaux d'Etudes Géotechniques du Sénégal (ALBEG-Sénégal), en partenariat avec la Délégation Générale du Pôle Urbain de Diamniadio (DGPU), a organisé un symposium international sur les sols sensibles et gonflants du Pôle urbain de Diamniadio.

Avec comme thème central : «Quelle approche pour la gestion des ouvrages sur sites gonflants ? Retour d'expérience en faveur du Pôle urbain de Diamniadio», cet atelier qui prend fin demain, vise le partage des connaissances sur les sols gonflants afin d'annihiler les risques liés à la réalisation des constructions sur ces types de sols.

La réalisation du Pôle urbain de Diamniadio est une contrainte par la nature du sol qui est très difficile. En effet, les études issues des différents sondages géotechniques des laboratoires à Diamniadio montrent que la qualité du sol est médiocre.

Il est principalement composé d'argile gonflante, de marne et de calcaire. C'est ainsi que, renseigne Seydou Sy Sall, Délégué général à la promotion des Pôles urbains de Diamniadio, «le choix de Diamniadio avait d'emblée suscité, auprès de certains investisseurs et promoteurs immobiliers, des interrogations sur la faisabilité d'un tel projet, en raison de la nature des sols caractérisés par l'existence d'argiles gonflantes et de sous marno-calcaires».

Pour parvenir à une maitrise des risques dans les constructions, plus particulièrement dans la nouvelle ville de Diamniadio, selon Monsieur Sall, les acteurs visent, à travers ce symposium, «le partage sur les techniques de construction sur des sols gonflants en vue d'annihiler les risques liés à la réalisation d'ouvrages sur les sols à problèmes».

Ainsi, poursuit-il, «il est attendu des participants d'identifier les sols gonflants, de sensibiliser les acteurs sur la nécessité d'avoir une meilleure connaissance des sites de construction et de faire réaliser des études des sols en général, et de sols gonflants en particulier, de proposer des orientations sur les différentes méthodes de traitement des sols gonflants, de dresser une liste plus exhaustive de techniques et technologies de réalisation d'ouvrages sur ces sols complexes».

Quant au président de l'ALBEGSénégal, le professeur Ibrahima Khalil Cissé, il ajoute: «en tant que techniciens, nous avons souvent été interpellés sur la pertinence du choix de Diamniadio pour abriter la nouvelle ville. Alors que la mauvaise qualité du sol dans la zone est connue de tous».

Partant de ce constat, le professeur Cissé renseigne que la mission de l'ALBEG consistera à «sensibiliser l'Etat, les développeurs et les populations sur l'importance de la maitrise des risques liées à la construction sur cette zone, des solutions de transfert de compétences face au nouveau défi technique». Egalement présent au symposium, le professeur Papa Goumba Lo, Directeur général du Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes pour l'Equipement (CEREEQ), est revenu sur la complexité de Diamniadio.

Car, fait-il remarquer, «le secteur de Diamniadio est connu pour ses dépressions. Il a reçu, ces derniers millions d'années, les eaux qui ruisselaient de Thiès, Sé- bikhotane vers Bargny et Rufisque.

La conséquence de ces ruissellements est une accumulation de plusieurs centaines de milliards de m3 d'argile dans le périmètre en contre-bas des routes et des périmètres qui seront aménagés dans les années à venir». «Les sols de Diamniadio sont localement fracturés, ce qui se traduit par des zones préfé- rentielles de passage d'eau avec beaucoup d'accumulation sous forme de lacs quand la pente n'est pas forte».

Et Issa Diouf, le président de l'Association des Bureaux de Contrôle Technique et d'Inspection Agréés du Sénégal (ACIAS) d'indiquer que «le gonflement ou non du sol dépend de l'effet de la charge qui lui est appliqué. Dés lors, il est essentiel de déterminer la distribution des contraintes verticales dans le sol qui supporte la fondation».