Sénégal: Boubacar Mamadou Daff - «Il faut une redefinition des termes de la CMU »

La gratuité des soins semble être le trait d'union dans l'intervention du Directeur général de la CMU et celui de Farba Lamine Sall, conseillé en santé économique au niveau de l'OMS, qui soutient que «la prise en charge de la Couverture maladie universelle, doit se baser sur trois piliers: redéfinir la carte sanitaire, évaluer les gaps et avoir un plan de marche. Et, il faut l'assurance maladie universelle c'est-à-dire bannir le paiement directe par l'usager au point de prestation de service».

Les impacts des dépenses publiques et les inégalités sociales au Sénégal font que les bourses de sécurité sociale et la Couverture maladie universelle (CMU) peinent à résoudre la question de la santé au Sénégal.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.