Congo-Brazzaville: Autonomisation de la femme - Le RJAE et Cosces se liguent pour apporter leur soutien

En ce mois de mars dédié à la cause féminine, les deux organisations s'engagent à mener des actions pour promouvoir et protéger les droits de la femme et de l'enfant.

Le Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE) a échangé, le week-end dernier à Kinshasa, avec le Collectif des ONG du secteur de l'éducation, de l'agriculture et de la santé (Cosces). Cette rencontre qui s'est déroulée au siège de Cosces, au quartier Bahumbu 2 à Kinkole, dans la commune de la N'sele, a permis à la coordinatrice nationale du RJAE, Bibiche Mwika, de parler de l'engagement de sa structure pour l'intérêt supérieur de l'enfant et de la femme. « De ce fait, nous n'hésitons pas à soutenir toute initiative qui promeut l'autonomisation de la femme », a-t-elle assuré. Un même engagement que celui du Cosces qui milite aussi pour l'autonomisation des femmes dans la commune de la N'sele, en leur apprenant le tricotage, le tissage, la fabrication des détergents et l'agriculture pour les aider à s'auto suffire.

De ce fait, remerciant de tout cœur le RJAE pour son attachement à la cause de la femme et de l'enfant, le secrétaire exécutif de Cosces, Godefroid Ngamisata, a déclaré: « La célébration du mois de la femme se veut être un moment idéal de réaffirmation de notre lutte pour la défense de la dignité de la femme et la promotion de son leadership ».

L'occasion était indiquée pour le secrétaire exécutif du Cosces de convier l'assistance à une exposition de tricotage et tissage avec une gamme variée de matières (sachets plastiques, raphia, sachets ordinaires... qui sont transformés en plusieurs produits tels que sac à main, porte-clé, nappes, drapeaux de plusieurs pays... ) afin d'aider la femme à devenir autonome en luttant efficacement contre la pauvreté.

Auparavant, Godefroid Ngamisata a rappelé que Cosces existe depuis 2011. Il a salué, à cet effet, la bravoure de la présidente du conseil d'administration de cette structure, Me Mutinga Kyet Marie, pour son dévouement à la cause de la femme. «Cosces évolue dans trois grands secteurs, à savoir l'éducation, l'agriculture et la santé », a-t-il ajouté.

En rapport avec le secteur éducatif, le Cosces organise l'éducation formelle et non formelle. À travers son approche non formelle, il met en place des centres d'alphabétisation, un centre d'apprentissage en coupe, couture et esthétique en faveur des femmes et filles mères pour leur autonomisation. Dans le domaine agricole, Cosces bénéficie désormais

de l'apport d'un coopérant volontaire international de l'ONG canadienne Cuso international, qui vient de boucler une enquête sur l'état des lieux du secteur, dans la partie est de la ville de Kinshasa afin de proposer des pistes de solution pour le rentabiliser. Quant au secteur de la santé, Cosces s'active depuis quelque temps dans la mise en route de la mutuelle «Mavimpi », avec également l'appui de Cuso. Toutefois, beaucoup reste à faire dans la mobilisation des fonds nécessaires pour le démarrage de cette activité censée apporter des solutions dans l'administration des soins de santé primaires auprès de ses membres.