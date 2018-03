Congo-Brazzaville: Lutte contre le VIH-SIDA, la tuberculose et le paludisme - Le gouvernement apporte 99 millions de dollars de contrepartie

La contribution de l'État congolais concerne la période 2018-2020 couverte par la subvention du Fonds mondial pour combattre les trois maladies.

L'engagement du gouvernement a été pris récemment par le ministre des Finances, Henry Yav, lors du lancement de la subvention 2018- 2020 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à Kinshasa. C'était en présence du ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga Kalenga.

Le ministre des Finances a confirmé la détermination de la RDC d'allouer au moins 20% du montant de ces fonds aux programmes des trois maladies susmentionnées. Il a, par ailleurs, promis, en tant que responsable du partenariat financier du pays, d'être personnellement regardant sur l'utilisation de ces fonds, étant donné que sa première mission est de veiller à mobiliser des ressources extérieures, à leur utilisation dans le respect des règles, des procédures et engagements pris avec différents partenaires au développement et dans le cas présent, avec le Fonds mondial.

Pour sa part, le ministre de la Santé publique a fait savoir qu'au cours de la période 2018-2020 couverte par la subvention du Fonds mondial, « une attention particulière devra être accordée à la recherche de plus d'efficiences, plus de redevabilité et plus de transparence en vue d'atteindre des résultats quantifiables en matière d'indicateurs de santé ».

Tout en formulant quelques recommandations des leçons tirées des cycles antérieurs, le Dr Oly Ilunga Kalenga a insisté sur le fait qu'au cours de ce triennal, l'approche verticale par pathologie devrait progressivement et rapidement évoluer vers une approche intégrée et transversale fondée sur le renforcement du système de santé afin de garantir aux meilleures absorptions des subsides pour des actions à haut impact sur la santé des communautés.

De son côté, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC, Jennifer Haskell, a souligné que le financement alloué à l'État congolais, qui dépasse 543 millions de dollars américains, fait suite à une demande effectuée par le pays afin d'engager une lutte efficace et d'obtenir de meilleurs résultats contre ces trois maladies. Cette nouvelle subvention du Fonds mondial, a déclaré l'ambassadeur de France, Alain Remy, est destinée à la mise en œuvre de projets de lutte contre les trois maladies et appuie le ministère de la Santé et ses programmes. La société civile est impliquée dans la mise en œuvre de ce programme par le biais des ONG Cordaid et Sanru, qui ont été sélectionnées comme principaux récipiendaires, a-t-il indiqué.