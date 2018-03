Congo-Brazzaville: Coupe africaine de la Confédération - La Mancha et Cara savent désormais à quoi s'en tenir au tour de cadrage

Saint-George est un club qui connaît bien le football congolais. La saison dernière, il avait éliminé l'AC Léopards de Dolisie en seizièmes de finale de la Ligue des champions, en aller et retour. Roger Elie Ossiété, l'actuel coach de Cara, entraînait à cette époque l'AC Léopards. Un avantage donc pour les Aiglons. Signalons qu'en 2007, le club éthiopien avait croisé l'Etoile du Congo. Et cette fois, c'est l'Etoile du Congo qui s'était qualifiée (0-1 à Addis-Abeba puis 2-0 à Brazzaville).

La Mancha de Pointe-Noire croisera l'As Vita club de Kinshasa alors que le Club athlétique renaissance aiglons (Cara), de Brazzaville, en découdra avec Saint-George d'Ethiopie. Les matches aller vont se disputer les 6 et 8 avril. C'est pour la première fois que les clubs des deux rives du fleuve Congo se retrouvent à cette étape de la compétition. La Mancha a le privilège de débuter cette manche décisive à Kinshasa, avant de recevoir l'AS Vita club le 17 avril, à Pointe-Noire. Pour les deux équipes, l'enjeu est la qualification pour la phase de poules. Sur le papier, le club de Kinshasa, vainqueur de la Ligue des champions en 1973 puis finaliste à deux reprises (1981 et 2014), est favori. Le club ponténégrin peut toutefois s'appuyer sur un détail non négligeable pour lui voler la vedette. L'As Vita club n'a jamais brillé en C2. Elle a été éliminée à cette même étape en 2015 par le Stade Malien.

