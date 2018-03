Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "Ainsi parlait mon père"

revue litteraire

Ecrit à partir des souvenirs de son enfance et de pans qui ont surgi au fil du temps, l'essai de Sami Tchak, paru aux Editions JC Lattès, reprend, à travers 200 pages, les paroles de son père.

Sami Tchak est né en 1960. Il est le premier enfant de son père à avoir appris à lire et à écrire. Après une licence de philosophie à l'université de Lomé, au Togo, il termine des études à Paris par un doctorat de sociologie.

A la mort de son père, en 2003, l'auteur prétend continuer à entendre sa voix, à percevoir ses mots et sa sagesse. Son ouvrage est constellé de fragments des histoires de cet homme qui disait à son fils : « Tu m'écoutes et tu tries. Tu m'écoutes et tu tamises tes mots. Il en restera juste des miettes, donc l'essentiel ».

Ainsi parlait mon père, genre essais-documents, relate ces « leçons de la forge » que le père adressait à ses fils, ses filles, ses épouses, aux hommes et aux femmes du village. Sami Tchak ne les a pas oubliées : elles représentent un bien inestimable, des leçons d'humanité, d'humilité et d'amour.

Lors de la naissance de son petit-fils Malick, le 2 juin 1987, il avait eu les paroles suivantes : « D'un enfant, nous devons apprendre plus que nous ne pouvons lui enseigner, puisqu'il porte en lui le monde que nous n'aurons pas le temps de vivre, alors que lui a la possibilité de connaître l'essentiel de ce qui existait avant lui ».

De la part du grand lutteur du village qui s'inventait sa propre légende, l'auteur rapporte aux lecteurs ceci : « Tu prétends avoir terrassé tous tes concurrents dans sept villages, hein, beau champion de lutte ? En es-tu sûr ? Es-tu sûr qu'il ne te reste aucun concurrent à terrasser ? Tu veux que je te dise la vérité, tu le veux ? Jeune homme, ta victoire ne sera complète que le jour où tu mettras à genoux ta propre ombre ».

Des séquences de récit de la relation entre le père et son fils. Ce fils, Sami Tchak, vit et travaille à Paris. Il est l'auteur de plusieurs romans, dont Place des fêtes, Hermina, Le paradis des chiots, Filles de Mexico et Al Capone le Malien, également d'essais dont La couleur de l'écrivain. Il a obtenu, en 2004, Le Grand Prix littéraire d'Afrique noire.

Poignant ! A lire absolument !

EAN : 9782709661829

Parution : 14/03/2018

200 pages

Prix : 17.00 €