Angola: La femme angolaise à l'avant-garde de la réserve morale du pays, selon un ministre

Luanda — La femme angolaise est l'avant-garde de la réserve morale du pays, un pilier de la durabilité de la consolidation de la paix, de la pacification sociale et de la réconciliation nationale, a considéré jeudi, dans la capitale angolaise, le ministre de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale (MAPTSS), Jesus Maiato.

Le gouvernant a expliqué qu'elle assumait de manière différenciée un rôle très actif dans le domaine économique, politique et social du pays.

Le ministre Jésus Maiato parlait à l'ouverture de l'atelier « Mars Femme / 2018» sous la devise « La vie se passe dans la femelle, » parrainé par l'École Nationale d'Administration (ENAD), en partenariat avec le MAPTSS.

Il a souligné que les femmes occupent aujourd'hui des hauts postes dans différents secteurs, tels que gouvernantes, générales, administratrices, artistes, historiennes, ingénieures, pilotes, entre autres.

Malgré les réalisations accomplies au cours des dix dernières années, il y a une prise de conscience que les femmes en Angola continuent à faire face à de nombreux problèmes pour leur pleine émancipation.

Le niveau élevé d'analphabétisme, d'inégalité, d'abus sexuels et de discrimination entre les sexes, l'impunité et la persistance de la violence domestique affectant les femmes et les enfants sont des problèmes auxquels la société civile doit accorder une attention particulière.

L'atelier a débattu des sujets tels que « Les femmes et le droit, les relations entre les sexes dans les professions juridiques, le rôle de la femme agent dans la prévention et sécurité, l'importance de l'ascension de la femme sans postes de direction et l'autonomisation des femmes, des obstacles majeurs au moment d'entreprendre.

Il a compté sur la participation des gouvernants, députés, avocats, fonctionnaires de l'ENAD, du MAPTSS, entre autres invités.