Angola: Le périmètre irrigué de Matala a besoin de 45 millions USD

Matala — La Société de développement de Matala (Sodmat), qui gère le Périmètre irrigué de cette municipalité dans la province de Huila, a besoin d'au moins 45 millions $ pour réhabiliter les infrastructures de soutien à la production et développer le système conventionnel d'irrigation sur ses 11 mille hectares.

Selon le président du conseil d'administration de la Sodmat, Cipriano Ndulumba, qui parlait jeudi à l'Angop, s'il y a de l'argent disponible pour l'investissement, le périmètre pourrait atteindre des niveaux élevés de production.

Il a souligné la nécessité de donner priorité aux principaux problèmes, tels que la réhabilitation des 43 kilomètres du canal et du système d'irrigation qui n'arrose actuellement que 850 des plus de 11.000 hectares.

"Juste pour donner des exemples, des investissements réalisés au niveau de certaines structures ces dernières années, les silos ont coûté environ trois millions 900 mille euros, l'usine de concentrés de tomates 10 millions 280 mille dollars, les chambres froides cinq millions 930 mille dollars, si nous allons au canal, serait le triple de la somme de ceux que j'ai cité", a-t-il dit.

En plus du canal de 43 kilomètres, il y a un fossé de drainage qui a la même taille que la route péri-canal qui aide à l'entretien et à la récolte. Les préoccupations s'étendent aux fossés secondaires et tertiaires d'environ 280 kilomètres.

Il a expliqué qu'il y a toujours le problème de l'énergie parce qu'il est nécessaire d'amener l'électricité au niveau du canal pour que le processus d'irrigation couvre tout le périmètre.

Le périmètre irrigué de Matala est le plus grand du pays et a un canal avec 43 kilomètres d'extension et 11 mille hectares. Il a été construit dans les années 50, réhabilité en 2001 et rouvert en août 2002.