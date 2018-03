Cote d'Ivoire: Drogba, Alpha Blondy et A'Salfo en course pour le Sénat

Le 24 mars prochain, se déroulera les élections sénatoriales en Côte d'Ivoire. C'est une première depuis l'indépendance de ce pays. Sur les 99 futurs sénateurs ivoiriens, 66 seront élus au suffrage universel et 33 nommés par le chef de l'Etat. Parmi eux, certaines célébrités ivoiriennes seraient aux portes du tout nouveau Sénat. Il s'agit de Didier Drogba, Alpha Blondy et Salif Traoré, alias A'Salfo.

Le leader du groupe Magic Systèm, Salif Traoré alias A'Salfo, sera sûrement récompensé pour ses actions en faveur de la population ivoirienne. Membre fondateur du FEMUA (Festival de la Musique Urbaine d'Anoumabo), A'salfo et son groupe ont redonné le sourire à plusieurs enfants dans les villes et villages à travers la construction d'écoles, dons et vivres.

Le 20 août 2012, il est nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour ses messages en faveur de la paix. En 2016-2017, il est jury dans The Voice Afrique francophone.

Le président Alassane Ouattara s'apprête à nommer 33 futurs sénateurs sur la base de leurs compétences reconnues dans la politique, l'économie, le sport et Didier Drogba fait un candidat potentiel. Didier Drogba, l'ancienne star de football, agit beaucoup dans l'humanitaire dans son pays.

Le légendaire et charismatique Alpha Blondy est dans la course pour le sénat. Alpha Blondy, Seydou Koné à l'état civil, est né le 1er janvier 1953 à Dimbokro, et est un chanteur de reggae. Il est ambassadeur de l'ONU pour la paix en Côte d'Ivoire. Le 14 février 2015, il inaugure sa radio FM à Abidjan : Alpha Blondy FM