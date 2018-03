Afrique: ABAX donne rendez-vous à ses partenaires au Africa CEO Forum à Abidjan

communiqué de presse

Pour sa quatrième participation au Africa CEO Forum, ABAX, prestataire international de services fiduciaires, de conseil et d’affaires dont le siège social est à Maurice, donne rendez-vous à tous ses partenaires, les 26 et 27 mars prochains, à Abidjan.

Fidèle à cet événement qui donne le pouls des tendances et des principaux développements économiques africains, la représentation de ce pionnier du Centre Financier International mauricien sera composée de quatre personnes dont les deux principaux dirigeants du groupe: Richard Arlove et Nousrath Bhugeloo, respectivement CEO et partner & responsable International Business Development. Ils rejoindront Anjeelee Chinamal, Regional Manager, et Richard Somet, consultant International Business Development, tous les deux basés au sein du bureau ouvert il y a un peu plus d'un an dans la capitale ivoirienne, afin de développer les activités d'ABAX dans les pays d’Afrique de l’Ouest.

L'équipe d’ABAX aura plaisir à échanger avec les autres délégations sur les nouvelles opportunités offertes par son récent rapprochement avec le groupe international OCORIAN pour favoriser les flux commerciaux, les investissements transfrontaliers en Afrique et la connexion du continent avec le reste du monde.

Depuis sa création, ABAX a pour but d’accompagner des flux financiers vers les pays émergents. Le cœur de métier de la société mauricienne réside dans la structuration et l’administration de sociétés engagées dans des flux de commerce et d’investissement vers et depuis l’Afrique.

Le rôle d'ABAX auprès des entreprises africaines, tout particulièrement des PME familiales, consiste à les aider à passer une étape dans leur structure de gouvernance, que ce soit pour leur comptabilité ou leurs processus de décision. En bref, ABAX participe à une montée en gamme des entreprises africaines et leur donne la possibilité d’entrer sur les radars des capital-investisseurs.