Burundi: Largie Ramazani - Le Belgo-Burundais signe pro à Manchester United

Le Belge, annoncé comme un des plus grands talents de sa génération, est passé par les classes de jeunes à Anderlecht où il est resté jusqu'à 12 ans avant de s'envoler pour Charlton. Le Belgo-Burundais compte également un but en 9 sélections avec l'équipe de Belgique des moins de 17 ans. Il a encore un petit frère de deux ans de moins, Diamant Ramazani, qui est actuellement arrière droit au Sporting Lokeren.

Les Reds Devils ont annoncé ce mercredi via un communiqué la signature d'un contrat professionnel du jeune ailier gauche. Largie Ramazani est arrivé en provenance de Charlton Athletic l'été passé, évoluant avec les U18 de Manchester United à 10 reprises et inscrivant 3 buts.

