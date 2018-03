Ile Maurice: Changement climatique - «Nous devons améliorer notre capacité à nous adapter», dit Koonjoo

Selon le ministre Prem Koonjoo, le gouvernement est déterminé à renforcer la recherche scientifique sur le climat, en collaboration avec les partenaires des États voisins. Il a exhorté toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour renforcer les structures de gouvernance et utiliser les nouvelles connaissances sur la vulnérabilité des zones côtières afin de mieux planifier et mettre en œuvre des actions pouvant aider l'économie à faire face au changement climatique.

Le MASMA a pour objectif de développer des stratégies pour étendre les connaissances relatives à la vulnérabilité côtière et permettre aux gouvernements de mieux s'adapter face au changement climatique. Dans le cadre de ce projet, le MOI a collaboré avec des partenaires locaux, régionaux et internationaux.

Le ministre de la Pêche intervenait, ce jeudi 22 mars, lors de la fermeture de l'atelier Emerging Knowledge for Local Adaptation, qui fait partie intégrante du projet Marine and Coastal Science for Management (MASMA). Cérémonie qui a eu lieu dans les locaux du Mauritius Oceanographic Institute (MOI).

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.