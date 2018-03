Ile Maurice: Affaire Álvaro Sobrinho - Dass Appadu se dédouane

Et les appels téléphoniques passés à la Financial Services Commission par Dass Appadu au temps où il était à la State House ? «C'est une pratique d'usage, comme il a besoin d'appeler des ministères et autres départements lorsqu'il rédige des discours», fait-on valoir.

Pour ce qui est des 31 demandes effectuées par la présidence, du 1er octobre 2015 au 21 février 2017, pour que l'ex-banquier accède au VIP Lounge de l'aéroport, l'entourage de Dass Appadu soutient que ce dernier n'a fait que suivre des instructions. Quid du poste de Chief Executive Officer (CEO) que Dass Appadu a accepté au sein de Vango Properties Ltd, une société d'Álvaro Sobrinho ? À cela, la réplique est qu'une offre formelle en ce sens lui a bel et bien été faite le 27 décembre 2016.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.