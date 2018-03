Burkina Faso: 3e séance procès du putsch - La défense muette, l'audience suspendue

Me Sayouba Neya, lui aussi de la partie civile voit en la ligne de défense de leurs adversaires un désir de faire tourner en rond. « Le code de justice militaire ne dit pas que c'est le tribunal lui-même qui doit statuer sur sa propre récusation », fait remarquer pour sa part Me Prosper Farama. Il suggère même au tribunal de déclarer la requête de la défense irrecevable.

La partie civile s'impatiente. Selon Me Herve Kam, les avocats de la défense qui s'expriment, ont dit la veille au cours de l'audience que chacun d'eux s'exprimait au nom de son client. Pour ce faire, ils ne peuvent donc pas, à son avis, parler au nom d'un confrère absent à l'audience, demandeur de la récusation du président et de son conseiller. « A quel titre parlent-ils », se demande-t-il.

Le procureur demande par conséquent à la défense de faire usage de l'article 50 du code de procédure pénale. Niet, répond la défense. « Il est dit à l'article 27 que le tribunal doit statuer. Il faut statuer », lance Me Mathieu Somé au tribunal. Il est soutenu par son confrère, Me Dieudonné Bonkongou qui indique que l'article 27 n'est pas contraire aux dispositions du code de procédure pénale. Pour faire fléchir le tribunal, l'avocat Issaka Zampaligre toujours de la défense donne lecture du l'article 27.

Ils entendaient par cette attitude amener le tribunal à statuer sur leur demande de récusation du président Seydou Ouédraogo et de son conseiller. En effet, les avocats estiment qu'ils ont été nommés par le ministre de la Justice et de la Promotion civique, René Bagoro, lui-même partie civile au procès. Ils tiennent leur conviction de l'alinéa 1 de l'article 27 du code de justice militaire qui stipule que « tout prévenu, tout inculpé dispose du droit de récusation à l'égard des membres de la juridiction militaire » et de l'alinéa 3 qui indique que « dans tous les cas, le tribunal statue par décision motivée ». Pourtant, ils n'ont pas été avares à la reprise du procès.

Au deuxième jour de la reprise du procès du putsch manqué du 16 septembre 2015, hier 22 mars 2018 à Ouagadougou, les avocats de défense ont changé de stratégie. Contrairement à l'audience du 27 février au cours de laquelle ils ont claqué la porte du tribunal, cette fois-ci ils ont décidé entre temps de s'emmurer dans le silence et de ne plus prendre part aux débats.

