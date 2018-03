Centrafrique: Fatou Bensouda appuie la mise en place de la Cour pénale spéciale

Fatou Bensouda a également échangé avec les nouvelles autorités du pays de la coopération passée et future entre son bureau et le gouvernement centrafricain.

La République centrafricaine est partie prenante au Statut de Rome qu'elle avait signé en 2002. Elle avait, par deux fois, saisi la CPI. Une première fois en 2004 sur l'affaire procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, alors vice-président congolais et leader du Mouvement de libération du Congo, et la seconde en 2014 suite au conflit armé de 2012 ayant entraîné la chute de François Bozizé.

Depuis septembre dernier, Fatou Bensouda a ouvert une enquête préliminaire sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique, en août 2012. Deux équipes d'investigation se trouvent présentement sur le terrain pour enquêter sur les exactions commises par les ex-Seleka et anti-balaka.

Créée par la loi n°15 003 du 3 juin 2015, la CPS est compétente pour enquêter, instruire et juger les violations graves des droits humains et les violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire centrafricain depuis janvier 2003.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.