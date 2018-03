Somalie: Mogadiscio à nouveau frappée dans un contexte de tensions politiques

Hier, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) et la Confédération syndicale… Plus »

La tension est montée au point que des militaires ont été déployés autour du Parlement. Une crise somalienne alimentée par celle du Golfe avec, d'un côté, les Emirats donnant des signes de soutien du président de l'Assemblée, et de l'autre le Qatar, penchant plutôt du côté du Premier ministre. Selon Rashid Abdi, « tout cela détourne l'attention des forces de sécurité et facilite les attaques terroristes ».

Leur objectif était incertain selon les autorités. Néanmoins, plusieurs éléments étaient réunis pour obtenir un grand nombre de victimes. La voiture chargée d'explosifs était garée en face de l'hôtel Weheliye, un lieu très prisé notamment par les politiciens et entrepreneurs. Un bâtiment également situé dans ce que l'on présente comme l'artère la plus fréquentée de la capitale, la Makka al-Mukarama.

