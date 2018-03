Cote d'Ivoire: TIC - Un Forum des jeunes cadres du numérique voit le jour

Ces jeunes cadres envisagent de sensibiliser les parties prenantes aux risques liés à certaines pratiques ou certaines décisions et à accompagner l'Etat dans ses efforts de développement d'une économie numérique forte et dynamique, dans la modernisation de l'administration ainsi que des mesures nécessaires pour une souveraineté numérique maîtrisée.

Pour y parvenir, le Fojecan a des objectifs qui se déclinent en cinq (5) points essentiels. Il s'agit d'aider à la mise en relation stratégique avec des experts, au partage d'information et à la mobilisation de ressources pour les Startups nationales et autres acteurs du secteur ; de promouvoir la montée en puissance d'une génération de jeunes cadres percutant dans le domaine du numérique ; d'orienter en étroite collaboration avec des experts (IT, juristes... ) les entrepreneurs et les autorités sur les aspects stratégiques du secteur.

La mission du Fojecan serait également de soutenir le cadre règlementaire nécessaire pour une économie numérique plus forte et dynamique. Aussi, il servira de force de propositions aux autorités compétentes dans ledit domaine.

