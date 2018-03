Cote d'Ivoire: "Learning for African SME'S" - Une formation digitale pour accompagner les PME

Initiée par le cabinet FinAfrique en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), cette formation s'inscrit dans le cadre de la compétitivité des entreprises, notamment les Pme.

Des formations en ligne à la fois interactives et ludiques, dispensées par des experts de l'entrepreneuriat, ponctuées par des tests d'évaluation et des conférences. C'est l'objectif du concept digital "Learning for African Sme's".Dont la présentation a été faite ce jeudi 22 mars à Abidjan Plateau.

Initiée par le cabinet FinAfrique en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), cette formation s'inscrit dans le cadre de la compétitivité des entreprises, notamment les Pme. C'est ce qui explique l'orientation des modules vers des sujets d'intérêt national et adaptés au réalités des chefs d'entreprises, notamment le montage de business plan, l'inclusion financière, la recherche de Financement, la gestion Financière etc.

« Depuis novembre 2017, la Cci-Côte d'Ivoire a lancé de nouvelles offres de services au bénéfice des entreprises. Parmi ces offres innovantes et diversifiées, nous en avons une dédiée à l'accompagnement des Pme à la transformation digitale. Toute chose qui motive notre intérêt pour les questions liées à l'innovation et au numérique. C'est donc tout naturellement avec un plaisir certain, que nous nous sommes associés à l'organisation de la présente conférence axée sur le E-Learning », propos de Koné Arouna, trésorier général de la Cci-ci, représentant le président Faman Touré. Il soutient que les modules de formations du cabinet FinAfrique permettent d'accompagner le développement des Pme.

Pour le conseiller technique du ministre de la Communication de l'Economie numérique et de la Poste, Modibo Samaké, le numérique est une chance pour notre pays et peut être un catalyseur pour l'atteinte des objectifs de développement de la Côte d'Ivoire, voire de l'émergence. Il a rappelé les actions menées par le gouvernement pour faciliter l'accès du numérique aux populations. Entre autres la réduction du coût d'accès à l'internet, le développement des contenus locaux et rendre les Tic accessible à tous. Selon ces priorités entrent en droite ligne des recommandations de l'Union internationale de télécommunication (Uit) et d'autres organismes internationaux.

Au cours de cette cérémonie de présentation du concept Digital "learning for African Sme's", la responsable du bureau d'Abidjan d'Investisseur et Partenaire (I&P), Nouss Bih a expliqué le rôle du capital investissement. A l'en croire le capital investissement est une prise de participation dans le capital d'une entreprise, l'exemple du Fonds de Phoenix Capital (West africa emerging growth fund) dans la prise de participation d'Azalaï Hôtel de Marcory. Mais, « c'est un investissement risqué », note-t-elle. Car, il est sans garantie, contrairement au circuit bancaire. Aussi, dit-elle, le capital investisseur n'attend pas de taux d'intérêt, il reçoit sa contrepartie des bénéfices de l'entreprise.