Cote d'Ivoire: Akwab'art - «Respect», la preuve par 4 en 25 ans !

Akwab'art est l'éditorial de Adam Remi Coulibaly, rédacteur en chef du Journal du Masa. En sept parutions, il a su porter la réflexion pour éclairer la lanterne sur la 10ème édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa).

En une cérémonie d'ouverture empreinte d'émotions, sous une posture de devoir de mémoire, le samedi 10 mars, trois mots-valeurs sont à retenir au sujet du Masa : respect, 4ème, dynamisme. Mais, en plus, avec sa présence fort distinguée et ô combien évocatrice de la transmission des valeurs, justement, honneur et gloire ont été rendus à Pr. Henriette Dagri-Diabaté. Preuve 1 :«Respect».

L'historienne, Grande chancelière de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, alors ministre de la Culture, qui porta sur les fonts baptismaux le Masa, en 1993, demeure une figure qui convoque le respect. De même que Jean-Louis Roy, directeur au même moment de l'Acct, qui deviendra l'Oif, tout aussi présent pour marquer le coup du quart de siècle d'existence de «leur» bébé qui a grandi, en dépit des vicissitudes inhérentes à toute oeuvre humaine. Et Pr. Yacouba Konaté, Dg du Masa, ne pouvait qu'avoir comme maître-mot de son allocution : «Respect» ! Oui, une croissance qui a fait sortir du carcan des pays africains ayant le français en partage, à ses horizons printaniers, pour projeter, 25 ans plus tard, le Masa dans sa la plénitude de toutes les diasporas afro-créatrices, voire à un plan universel ! Preuve 2. « Respect »!

Toute chose qui démontre, à l'envi, que la Côte d'Ivoire qui, avec ses partenaires, a conçu le Masa a eue raison. Et, toujours, sous l'angle du devoir de mémoire et le prisme de la constance, il incombe de rappeler que c'est Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien, qui porte ses 25 bougies et justifie l'ancrage abidjanais de ce rendez-vous biennal, qui était le Premier ministre, à la naissance. Preuve 3. « Respect » !

D'où la déduction logique de ce que, sous la houlette de SEM Alassane Ouattara en tant que président de la République, il ne pouvait en être autrement que la Côte d'Ivoire, ainsi que le rappellera, dans son discours, Maurice Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie, soit classée au 4ème rang des pays Acp (Afrique, Caraïbes, Pacifique) pour la promotion et le soutien des industries culturelles. Et ce, après le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc. Un classement qui émane de la dernière réunion des Acp avec l'Union européenne, tenue à Bruxelles (Belgique), le 7 novembre 2017. Cette performance est à saluer, d'autant plus que le Groupe Acp compte 79 Etats membres. Et, tous, à l´exception de Cuba, sont signataires de l´Accord de Cotonou (Bénin) qui les lie à l´Union européenne et la cartographie se décline ainsi : 48 pays d´Afrique, 16 de la Caraïbe et 15 du Pacifique. Et, un peu plus de la moitié de ces pays rythme ce 10ème Masa, à travers 7 pôles disciplinaires des arts de la scène, des panels, expositions et autres rencontres professionnelles. La preuve par 4 est ainsi fournie : «Respect» ! Akwab'Art