Gabon: La promesse Yann Farell Assa Yann Farell

ASSA ESSAMVOUS (14 ans, 2.01 m) meilleur joueur de la BAC LEAGUE 2017, est nominé pour participer au NCAA Next Generation Sunday qui se tiendra du 28 mars au 2 April 2018 à San Antonio au Texas durant the NCAA Final 4 Week-end.

The NCAA Next Generation Sunday est une compétition de haut niveau réunissant 50 jeunes (Filles et garçons) de moins de 17 ans venant des sept (7) académies mondiales de basketball créées par la NBA en Octobre 2016. Cette initiative permettra à ces jeunes talents de montrer leur capacité individuelle en tant qu'athlète. Basketball Academy Club (BAC) se félicite que Yann ait été retenu parmi les nombreux prodiges que compte la BAC LEAGUE.

Il s'agit d'une opportunité unique dans laquelle les seuls langages sont le talent et la dévotion. C'est l'occasion pour Willy Conrad Asseko, président de l'association BAC de revenir sur le parcours atypique de ce jeune aux lendemains prometteurs. "En 2015, lors du lancement de la BAC LEAGUE, devenu aujourd'hui la COWBELL BAC LEAGUE, Yann termine vainqueur avec une équipe dans laquelle il n'était guère le plus prometteur.

Avec le soutien de ses parents, de l'encadrement de son coach M. Bertin Kombila via son association DON BOSCO, que je félicite et du soutien de Monsieur Joe Touomou que je remercie par ailleurs, il participe à des camps de Basketball dans lesquels de fil en aiguille, il se révèle au grand public et obtient, avec deux autres jeunes talentueux de la BAC LEAGUE 2017, un billet pour un camp de Basketball organisé par NBA Academy Africa à Thiès au Sénégal en Avril 2017" Ce voyage sonne le début d'une histoire riche en expérience, car à son retour du Sénégal en Mai 2017, il surprend tous les pronostics en devenant le MVP de la BAC LEAGUE 2017. Quel parcours !